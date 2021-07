Rapina al distributore di benzina a Casoria, esplosi tre colpi di arma da fuoco

A Casoria, all'alba, i carabinieri sono intervenuti in via Nenni a un distributore di benzina per una tentata rapina. Un dipendente dell'attività commerciale e una guardia giurata stavano prelevando dalla cassa automatica l'incasso della notte, quando si sono avvicinate delle persone armate di pistola a bordo di un'auto e hanno intimato loro di consegnare il denaro. Il vigilante ha esploso due colpi d'arma da fuoco in aria e anche uno dei rapinatori, prima di fuggire, ha esploso un colpo.

Indagini dei carabinieri sono in corso: sentiti testimoni e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.