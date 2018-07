CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Luglio 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 09:31

Lì sotto, nelle viscere della città, c’è un mondo parallelo di strade, percorsi, vie di collegamento, tunnel talvolta sconosciuti. Il ventre di Napoli è percorso da fognature e sottoservizi ma anche da migliaia di cavità che provengono dal passato: gli acquedotti e le cisterne dell’antichità finiti in disuso, i percorsi dei cavatori che svuotavano il cuore di Napoli dal tufo per portarlo in superficie e costruire gli edifici che avrebbero ospitato prima la nobiltà, poi l’alta borghesia.Quant’è ampia e ramificata la Napoli ipogea che si snoda sotto la città «di sopra»? Non cercate una risposta a questa domanda, perché non esiste. Le certezze ufficiali arrivano dalle reti moderne: ad esempio il Comune di Napoli in un report ufficiale chiarisce che le fognature in uso oggi coprono un percorso di oltre 1.200 chilometri e si trovano a quote variabili fra i tre e gli undici metri di profondità. Un altro dettaglio non insignificante è la «sezione» della fognatura: ci sono modeste tubature da cinquanta centimetri e ampi corridoi da due metri che sono quelli più utilizzati dalle bande di delinquenti del sottosuolo.