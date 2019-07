Rapina in banca in Abruzzo, 19enne napoletano incastrato dalle impronte palmari

Venerdì 26 Luglio 2019, 14:33

È stato arrestato uno dei presunti responsabili della rapina messa a segno nella Banca Fucino di Carsoli (L'Aquila) il 31 ottobre 2018. Si tratta di un 19enne di Melito di Napoli. I militari della Compagnia di Tagliacozzo, guidati dal capitano Silvia Gobbini, hanno data esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari insieme ai colleghi dell'Arma territorialmente competente.Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Avezzano Anna Carla Mastelli, su richiesta del pm Maurizio Maria Cerrato, scaturisce all'esito delle indagini condotte dalla compagnia di Tagliacozzo. A incastrare il rapinatore l'impronta palmare lasciata sul bancone della banca e quella digitale catturata dal sistema di sicurezza biometrico installato nella porta-bussola. Dopo la rapina a Carsoli, il diciannovenne è stato arrestato in flagranza per tentata rapina ai danni di un altro istituto di credito in provincia di Latina. Nel corso delle indagini sono emersi indizi a carico di un secondo giovane, denunciato.