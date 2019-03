Venerdì 8 Marzo 2019, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2019 17:05

Traffico in tilt ed attimi di paura in via Arenaccia, per una rapina avvenuta nella filiale del Banco Popolare di Bari. La rapina, portata a termine in pochi minuti, ha fruttato solo 200 euro al rapinatore che – a volto scoperto – ha minacciato due dipendenti con un temperino.Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Stato che stanno visionando i video delle telecamere di sorveglianza, per potere rintracciare il responsabile fuggito via subito dopo essersi impossessato del denaro.