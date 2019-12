Rapina il suo bar con la pistola in pugno, arrestato il bandito della notte a Coroglio

Questa notte gli agenti del commissariato Bagnoli sono intervenuti in via Coroglio per una segnalazione di rapina in un bar. I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato i dipendenti che hanno riferito di aver messo in fuga un rapinatore, a loro conosciuto perché frequentatore del locale, che li aveva minacciati con una pistola che aveva perso in seguito alla reazione delle vittime. I poliziotti si sono messi alla ricerca dell'uomo bloccandolo poco dopo quando si è presentato nuovamente presso il bar minacciando i dipendenti con un cric ed una chiave esagonale. L'uomo, un napoletano di 42 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA