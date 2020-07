Rapina fallita, scatta il raid punitivo con spari e pestaggio: quattro arresti nel Napoletano

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casoria a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti accusati di tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali e minaccia.



L’attività è stata avviata il 5 giugno dopo la denuncia sporta da due fratelli. I banditi avevano cercato di impossessarsi dell’auto parcheggiata davanti all’officina dove lavorano i due. Fallito il tentativo di rapina, i malviventi sono tornati sul posto armati di pistola, hanno esploso due colpi di arma da fuoco cal. 9x21 e poi hanno colpito le vittime con un arnese da lavoro e con il calcio della pistola. A seguito di ciò una delle vittime riportava lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni.

