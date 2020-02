Rapina nel centro scommesse nel Napoletano, preso bandito armato di coltello

A Palma Campania i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per rapina aggravata S.C, 39enne del posto. Al centro scommesse di via Trieste è stata consumata una rapina. Un uomo – con in mano un coltello – è entrato nel locale e minacciato di morte la vittima per farsi consegnare l’incasso. 35 euro il bottino che il rapinatore ha preso per poi andare via. Il titolare ha chiamato i carabinieri che hanno sentito i testimoni e visto le immagini del sistema di video sorveglianza di cui il locale era munito. Immediata l’identificazione. I carabinieri hanno riconosciuto in quel rapinatore S.C. e si son messi alla sua ricerca. Lo hanno trovato poco dopo a piazza De Martino: nascondeva nelle tasche un coltello da cucina e 33 euro. Arrestato, l’uomo – su disposizione dell’autorità giudiziaria – è stato tradotto in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA