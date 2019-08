Domenica 4 Agosto 2019, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in mattinata in un centro scommesse. È accaduto nel quartiere Ponticelli. Un uomo, con il casco integrale sul volto e una pistola tra le mani, si è fatto consegnare quanto contenuto in cassa. 3.000 euro il bottino. La Polizia ha avviato le indagini. Si spera di poter avere un contributo utile dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.