Rapina choc nel Napoletano: i banditi fanno scendere i bambini e scappano con l'auto

Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:14

Terrore in via Recca, zona periferica di Marano. Ieri sera due persone, giunte nella popolosa frazione a bordo di uno scooter, hanno intimato - armi in pugno - l'alt a un automobilista. I banditi hanno fatto scendere i passeggeri dall'auto, tra cui due bambini che avevano trascorso alcune ore in un campo-scuola. L'altro malvivente è scappato via con l'auto portando con sé tutto ciò che vi era all'interno. I due rapinatori - secondo le ricostruzioni delle vittime - erano senza casco e indossavano occhiali da sole. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri della locale Compagnia di via Nuvoletta, che da tempo indagano su analoghi episodi.