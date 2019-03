Sabato 30 Marzo 2019, 14:25

In piena notte una coppia in auto è stata aggredita sul corso D’Amato a Arzano da un malvivente che, dopo aver infranto con un martello uno dei finestrini, ha arraffato la borsa della ragazza e le chiavi della vettura per poi darsi alla fuga alla guida di una Fiat 500.Dopo qualche minuto è passata di lì una pattuglia di carabinieri della tenenza di Arzano impegnata nel controllo del territorio. Le vittime hanno immediatamente fermato i carabinieri per denunciare loro la rapina appena patita e i militari si sono messi subito all’inseguimento dell’auto riuscendo a bloccare il rapinatore in via tenente Barone. Salvatore Lettera, 42 anni, è stato così arrestato. Il martello utlizzato per rompere il vetro e l'auto sono stati sequestrati.