Domenica 24 Giugno 2018, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 13:37

I poliziotti l'hanno scovato grazie ad un telefono che continuava a squillare. Poco lontano c'era il suo motorino e, a qualche metro, lui nascosto dietro un cancello. Luigi Capriello, 21 anni, è stato arrestato con l'accusa di avere sequestrato e rapinato, insieme ad un complice, i dipendenti di una pizzeria della Loggetta. L'intervento risale alle 23.30 di ieri sera, quando la volante del commissariato San Paolo è arrivata in via Giustiniano, a Soccavo, dopo la segnalazione di persone sospette nei pressi di un'abitazione. Gli agenti hanno trovato a terra un telefono cellulare che continuava a squillare. Dall'altro capo, un uomo ha detto di essere il proprietario dello smartphone e che gli era appena stato rapinato. Il responsabile doveva essere ancora nei paraggi. I poliziotti hanno individuato uno scooter col motore ancora caldo e, nascosto dietro un cancello, c'era il ragazzo. Il giovane, ripreso anche dal sistema di videosorveglianza interno della pizzeria, è stato riconosciuto dalle vittime. È stato arrestato mentre il complice è in via di identificazione.