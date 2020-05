Rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale: arrestato a Napoli

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno visto in piazza Garibaldi un uomo che stava rincorrendo un giovane che, durante la corsa, si è disfatto di un portafogli lanciandolo a terra.



I poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, l’hanno bloccato in via Sant’Anna alle Paludi accertando che poco prima aveva aggredito e rapinato l’uomo che lo stava inseguendo. Ahmad Iaimad, 23enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; inoltre, l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel mese di febbraio per reati contro il patrimonio, e di un ordine di espulsione dal territorio nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA