Rapina e spari per assaltare furgone a Castellammare: 50 anni di carcere

Sabato 22 Settembre 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 10:19

Assaltarono un portavalori a Castellammare per rapinare 320mila euro e ferirono due guardie giurate a colpi di pistola. L'organizzatore era anche lui un vigilantes, in servizio in un altro istituto, ma considerato vera mente del gruppo. Per i cinque del commando armato arriva la condanna totale a mezzo secolo di carcere.Si è chiuso ieri mattina il processo di primo grado - celebrato con rito abbreviato - per i cinque banditi che, il 12 maggio 2017, presero parte alla fase organizzativa e alla pericolosa e spettacolare rapina avvenuta al centro di Castellammare, in pieno stile far west. Dodici anni di carcere ciascuno per Angelo Langione, 53enne di Cercola, e Luigi Nemolato, 36enne di Ponticelli; dieci anni e otto mesi per il 40enne cercolese Francesco Ricci; dieci anni per il più giovane della banda, il 24enne Carlo Pisani, residente nel quartiere Barra; e sei anni di reclusione, in continuazione con altri pene già da scontare, per il 35enne napoletano Marco Angieri. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Torre Annunziata, Silvia Paladino, applicata gup per la celebrazione del processo che si è chiuso ieri mattina.