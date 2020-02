Preleva soldi alla posta, rapinata nel Napoletano: prova a reagire e i banditi sparano

Un colpo di pistola esploso per intimare alla vittima di consegnare i soldi. Uno bottino di mille euro prelevati poco prima all'ufficio postale a Giugliano. E' quanto successo al prolungamento di via Pigna nel pomeriggio di ieri. La vittima, una donna di quarant'anni, aveva prelevato i contanti all'ufficio postale, quando è stata bloccata da due malviventi in sella ad uno scooter e coi volti travisati da scaldacollo.

La donna era in auto, ha tentato di reagire edLa vittima ha consegnato i contati e i due banditi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitanoche hanno avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed eventuali testimoni che hanno assistito alla rapina.