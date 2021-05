Rapina da 300 euro al supermercato preso pregiudicato di Torre Annunziata

Lo scorso mese di gennaio sarebbe entrato in un supermercato di Castellammare di Stabia e simulando di essere armato si sarebbe fatto consegnare 300 euro da una cassiera. Ora la svolta: gli agenti del commissariato di polizia stabiese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all'arresto di M.G., 48 anni: per lui le accuse sono di rapina aggravata e ricettazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Fortuna Loffredo, il Tribunale non censura il film: «Non lede... I CONTROLLI Torre Annunziata, banda del bucoalle Poste: colpo sventato dalla... IL GIALLO Tiziana Cantone, il cadavere sarà riesumato su ordine della... LA CAMORRA Torre del Greco, arrestati i due signori del racket: una tanica di...

Stando alle risultanze investigative, l'uomo lo scorso gennaio, in pieno giorno e in pieno centro cittadino, si sarebbe introdotto con il volto travisato all'interno del supermercato MD di Castellammare di Stabia e, attraverso la minaccia rivolta ad una delle cassiere e simulando il possesso di un'arma nascosta nel giubbino, si impossessò di circa 300 euro contenuti nella cassa.

Successivamente M.G. si sarebbe dato alla fuga a bordo un motoveicolo, sul quale aveva apposto un targhino, precedentemente denunciato smarrito dal legittimo proprietario. Le indagini avrebbero consentito di accertare, anche grazie alla presenza di telecamere pubbliche e private l'esatta dinamica della rapina. Inoltre gli agenti ritrovarono presso l'abitazione del quarantottenne venivano lo scooter che sarebbe stato utilizzato per la rapina, un casco caratterizzato dalla presenza di abrasioni perfettamente coincidenti con quelle riportate su quello indossato al momento del colpo dal rapinatore e capi di abbigliamento perfettamente compatibili con quelli indossati il giorno della rapina. M.G., già con numerosi precedenti a suo carico sia penali che giudiziari, dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.