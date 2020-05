​Rapinò una farmacia con un coltello da cucina: arrestano dopo un anno nel Napoletano

I carabinieri della Stazione di Castello di Cisterna hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dall’Ufficio GIP del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 41enne già detenuto per altra causa nel carcere di Poggioreale. L’uomo è gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata, commessa nell’ottobre del 2019 in una parafarmacia di Castello di Cisterna. Armato di un coltello da cucina ha minacciato la titolare e ottenuto una parte dell’incasso, circa 200 euro. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle dichiarazioni della vittima, i carabinieri hanno facilmente individuato e - in virtù della misura emessa dall’Autorità Giudiziaria - arrestato il responsabile. Ultimo aggiornamento: 14:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA