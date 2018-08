Colpo in farmacia nel Napoletano: banditi in fuga con il registratore di cassa

Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:38

MELITO - Colpo in una farmacia di Melito. I banditi sono entrati in azione nella notte al corso Europa, dove è ubicata la farmacia Meo Group. I ladri, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, sono riusciti a portar via il registratore di cassa. Il bottino è di oltre 4.000 euro. Indagano sul caso, l'ennesimo furto perpetrato in un esercizio commerciale dei comuni dell'area giuglianese, i militari dell'Arma della locale tenenza e i carabinieri della compagnia di Marano.Proprio in quest'ultimo comune la Guardia di Finanza è entrata in azione stamani, sequestrando quantitativi di sigarette di contrabbando e denunciando una persona, già oggetto di analoghe denunce da parte dei carabinieri di Marano, da tempo presente sui principali corsi cittadini.