Napoli, rapina in farmacia in pieno giorno, commercianti nel panico: «Non è mai successo al centro storico»

Martedì 15 Gennaio 2019, 10:23

Si interrogano i commercianti del centro storico, sulla rapina a mano armata, anomala accaduta ieri pomeriggio, ancor prima che venisse sera, alla farmacia Carraturo di via Benedetto Croce a Spaccanapoli.In attesa dei video in possesso di alcuni commercianti che potrebbero dare dettagli sui malviventi, c’è tensione e richiesta di maggiore sicurezza in una zona considerata oramai fuori controllo. «Una rapina a mano armata – dichiara il Consigliere Pino De Stasio della seconda Municipalità - a pochi metri dal mio Bar. Tutto questo è successo nel pomeriggio. Fatto gravissimo che non accadeva da tempo, proprio sotto il Campanile di Santa Chiara».Per i commercianti, è necessario esaminare le telecamere a circuito chiuso. «Vi è anche una telecamera - continua De Stasio - all'incrocio di via Benedetto Croce con via San Sebastiano, che so per certo è gestita dalla Centrale della Polizia Municipale. Si usino subito quei filmati per le indagini. Solidarizzo con la Dottoressa Emilia Carraturo e tutto il personale, non sentitevi soli».