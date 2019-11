Rapina in banca nel cuore di Napoli: banditi in fuga nel sottosuolo con 110mila euro

Raid dei rapinatori nel cuore di Napoli. La banda del buco ha fatto irruzione nei locali della Crédit Agricole Italia in via Bartolomeo Chioccarelli, alle spalle del corso Umberto, poco prima delle 16.30. Sbucati da un foro praticato nel pavimento, in tuta bianca e volto coperto, i malviventi hanno tenuto gli impiegati sotto la minaccia delle armi e si sono fatti consegnare tutto il contante disponibile, per un totale di 110mila euro. Poi la fuga nel sottosuolo attraverso la rete fognaria, lungo lo stesso percorso utilizzato per entrare.

Decine le pattuglie di polizia e carabinieri intervenute sul posto.

Ultimo aggiornamento: 22:50

