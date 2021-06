Rapina in corso Umberto, immigrato salernitano rincorso e arrestato

Questa mattina un agente del reparto prevenzione crimine Campania, libero dal servizio, ha notato una persona che ha spinto con violenza una donna per poi sottrarle il cellulare e darsi alla fuga in corso Umberto I in direzione di piazza Calenda.

Il poliziotto ha raggiunto l’uomo in via Egiziaca a Forcella e, non senza difficoltà e con il supporto di una pattuglia del commissariato Vicaria-Mercato, è riuscito a bloccarlo.

APPROFONDIMENTI IL RAID Napoli: strappa il telefonino a una donna, tradito dagli abiti e dal... IL CASO Napoli, scippo del cellulare a Corso Umberto: ferma il rapinatore e... IL CASO Napoli, nigeriano scippa il cellulare a una ragazza: arrestato al...

Abdellah Abounnour, 27enne di Sala Consilina con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.