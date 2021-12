Rapina in farmacia: preso 22enne, incastrato dalle telecamere

In carcere per 40 euro. Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri: è accusato di rapina. Con una pistola avrebbe minacciato i dipendenti di una farmacia in via Vittorio Emanuele a Casalnuovo, portando via il denaro. Ma i militari lo hanno indentificato, visionando le immagini del circuito di videosorveglianza dell’attività e delle telecamere installate in strada. E lo hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando anche l’arma utilizzata per compiere il colpo: la sua pistola è risultata giocattolo senza tappo rosso. Il giovane è finito in manette ed è stato poi portato nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, armato di pistola rapina una donna: non trova i soldi e scappa... LA CRIMINALITÀ Ounas rapinato a Napoli: sotto osservazione tutti i video di via... L'INIZIATIVA Ucciso per impedire una rapina, Anatolij Karol ricordato con...