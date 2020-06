Rapina in pasticceria a Napoli: 48enne incastrato da ​un handicap alla gamba

È entrato in una pasticceria di via Nuova San Rocco, a Napoli, con il volpo coperto da un casco e da una mascherina nera anti-contagio. Armato di pistola ha rapinato il cassiere, minacciando anche la moglie del titolare, e si è fatto consegnare la somma contante di mille euro. È, poi, fuggito a bordo di uno scooter bianco, credendo di far perdere le proprie tracce. Ma un handicap alla gamba, visibile nelle immagini delle telecamere, ha portato alla sua individuazione e per il 48enne Durante Martinez, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto.



Sono state le immagini ad incastrarlo: il modo di agire era quello di un rapinatore esperto e poi quando camminava si trascinava la gamba sinistra. I militari hanno così esaminato i propri archivi con l'obiettivo di trovare una persona che avesse questo problema all'arto e lo hanno trovato. Nell'abitazione del 48enne sequestrato anche uno scooter bianco, che compariva nelle immagini. Nessuna traccia, al momento, della pistola utilizzata e dei soldi.