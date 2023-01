Rapina in pizzeria durante la partita Napoli-Roma: bloccato dal titolare un bandito

Rapina in pizzeria durante la partita allo stadio Maradona. Il match è ancora in corso, quando i tre banditi con il viso coperto entrano nel locale in via Cavalleggeri d’Aosta. Hanno pistola e coltello, puntano al titolare e all’incasso. Sembrano molto giovani e scatenano la reazione della vittima. In due, dunque, fuggono immediatamente, il terzo – quello con l'arma da fuoco in pugno – viene bloccato durante una colluttazione che prosegue in strada, fino all'intervento dei carabinieri.

Diciassettenne arrestato, la sua pistola si rivela un giocattolo. Ma le accuse sono vere: tentata rapina. Il minore viene portato anche in ospedale, per le lesioni subite durante l’azione fallita. 21 i giorni di prognosi, mentre continuano le indagini per identificare i due complici.