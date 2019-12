Rapina in pizzeria nel Napoletano, arrestato uno dei due banditi: tradito dalla motocicletta

Sventata una rapina a mano armata, ieri sera intorno alle ore 21, in via Montenuovo Licola Patria ai danni di una pizzeria nella strada che da Monterusciello conduce a Licola.



Due persone con il volto coperto da passamontagna e pistola in pugno volevano mettere a segno il loro colpo. La rapina è stata sventata da una pattuglia della polizia di Stato che si trovava di passaggio a quell'ora nella zona. Uno dei due rapinatori è stato immediatamente bloccato dagli agenti, complice il fatto che non ripartiva la motocicletta, ed è stato arrestato. L'altro malvivente, invece, è riuscito a scappare a piedi tra le campagne vicine dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.