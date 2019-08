I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli per rapina, tentato omicidio e detenzione illegale di arma nei confronti dei 3 soggetti ritenuti responsabili della rapina in un centro scommesse di quarto la notte del 20 luglio. Beniamino Cipolletta, 22enne, il cugino omonimo Beniamino Cipolletta, 18enne e vincenzo baia, 29enne, tutti di Pomigliano d’Arco, restano in carcere.

Sabato 3 Agosto 2019, 13:58

