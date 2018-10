Tre complici nella notte hanno fatto irruzione nella reception di un hotel a Casoria: hanno aggredito l’addetto alla ricezione a pugni e schiaffi e si sono impossessati di 230 euro. Sono intervenuti sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Casoria che hanno tratto in arresto uno dei 3 malfattori, Domenico Marrone, un 51enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino alla criminalità locale. dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, lesioni e ricettazione; nel parcheggio dell’albergo è stata rinvenuta, infatti, l’auto usata dai malviventi, una fiat 500 rubata pochi giorni fa a Sant’arpino. L’arrestato è stato tradotto in carcere.

Domenica 14 Ottobre 2018, 14:49

