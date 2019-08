Rapina in una salumeria, titolare ferito alla testa a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Agosto 2019, 09:18

Momenti di paura e tanta concitazione a Pianura, all'interno di un negozio di alimentari.Sono le sei e mezza di ieri sera, quando un rapinatore ha fatto incursione all'interno di un negozio di alimentari, in via Pablo Piccaso. Non si è accontentato di brandire l'arma e di puntare la canna della pistola contro alcuni avventori e contro il titolare dell'esercizio commerciale, ma è andato decisamente oltre: ha strattonato e minacciato una dipendente del negozio, sempre usando l'arma puntata, tanto da rendere necessario l'intervento di un cliente, che ha provato a fare da scudo in favore della dipendente impaurita, letteralmente paralizzata dallo spavento.