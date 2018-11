Sabato 24 Novembre 2018, 08:28

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e rapina commessi ai danni della ex compagna un 32enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine.La persecuzione era iniziata nell’agosto 2015 quando il 32enne uscì dal carcere dove era detenuto per rapina: da allora iniziò a perseguitarla avendo lei manifestato il pensiero di interrompere la relazione. Da quel momento anni di tormenti, minacce di morte, aggressioni fisiche. L’ultimo episodio ieri su via Campana: l’uomo l’ha avvicinata, in preda alla gelosia l’ha aggredita e si è impossessato del suo telefono. alcuni passanti, non rimasti indifferenti alla difficoltà della vittima, hanno chiamato il 112 permettendo così l’immediato intervento dei carabinieri.L’uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il cellulare è stato recuperato e restituito alla donna, poi accompagnata in ospedale dove le è stato curato il trauma al braccio riportato.