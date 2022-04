Rapina a Caivano, terrore nella macelleria: i banditi sparano in direzione del bancone

Ancora terrore per le strade del centro storico di Caivano. Quello di ieri sembrava un sabato sera come tanti altri e, invece, è stata sfiorata la tragedia. Erano quasi le 21 quando due uomini con il volto travisato hanno tentato di fare irruzione nella macelleria in via don Minzoni. Fin dai primi momenti è parsa subito chiara l’intenzione: il contenuto della cassa. Uno dei familiari del titolare dell’attività ha notato subito lo strano movimento bloccando la porta d’ingresso. Dinanzi alla resistenza, i malviventi hanno reagito con violenza esplodendo un colpo d’arma da fuoco. Si sono poi dati alla fuga temendo l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale tenenza che hanno avviato immediatamente le indagini. I militari dell’Arma hanno trovato un’ogiva sulla parete dietro il bancone.

L’attività investigativa procede ad ampio raggio ed è volta ad identificare i responsabili in tempi ristretti. Non si esclude che ad agire siano stati gli stessi uomini che, qualche notte fa, avevano messo a segno il furto alla farmacia Santa Caterina. Solo giovedì scorso, un’altra sparatoria era avvenuta a pochi passi dal rione Iacp. In quell’episodio erano rimasti feriti due uomini.