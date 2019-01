Sabato 26 Gennaio 2019, 15:18

Rapina in macelleria davanti ai clienti, in due via con l'incasso. È quanto successo ieri sera nella macelleria 'Ciro Carni' del gruppo Fontanella di corso Campano a Giugliano. I rapinatori hanno fatto irruzione nel negozio armati e coi volti coperti e si sono fatti consegnare l'incasso di diverse migliaia di euro.Il titolare della macelleria ha esternato sui social la sua rabbia: «Cari amici, ci scusiamo con i clienti che non abbiamo servito questa sera a causa dell'evento increscioso che si è verificato. Tre delinquenti armati di pistola poco prima della chiusura hanno portato via l'incasso e spaventato tutte le signore presenti. Purtroppo la cosa più difficile di una rapina è quello che succede dopo la rapina, quando pensi a domani, ti sveglierai e dovrai fare finta di nulla».Ancora nel 2019 si compiono atti criminali e incivili ai danni di lavoratori come noi che si prodigano per il proprio mestiere molte più ore al giorno di quante ne passano al di fuori, nella vita affettiva. Senza alcuna tutela".