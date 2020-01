Rapina malcapitato rimasto fermo in auto senza benzina: arrestato 33enne a Napoli

I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio hanno arrestato un 33enne con precedenti specifici e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che si è reso protagonista di una rapina a carico di un utente della strada che in quel momento si trovava in sosta su via Galileo Ferraris poiché rimasto senza benzina nell’auto. In particolare il rapinatore, giunto sul posto alla guida di una Lancia Y, risultata poi intestata alla convivente, si è avvicinato alla macchina della vittima e attraverso il finestrino in quel momento aperto, ha ingaggiato una colluttazione; dopo esser riuscito a tirar fuori dall’auto il malcapitato, mentre con una mano lo teneva fermo, con l’altra mano gli ha sottratto dalle tasche il telefono cellulare e un portadocumenti, guadagnando quindi la fuga con la stessa macchina con la quale era giunto sul posto.



L’indagine, condotta dai militari attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza presente in zona e acquisizioni testimoniali corroborate da oggettivi riscontri, ha permesso di identificare il rapinatore e raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA