Rapina con mannaia e revenge porn: arrestati i due aguzzini di un 30enne

Prima l'adescamento sul web attraverso un sito di incontri gay, poi l'appuntamento hot con il colpo di scena - una rapina tentata brandendo una mannaia - infine la minaccia di diffondere il video osé su internet per spingere la vittima a non denunciare. Una notte da incubo per un 30enne della Penisola Sorrentina, che però è riuscito a trovare la forza di raccontare tutto alla polizia. Ieri mattina, gli agenti i del commissariato di Torre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati