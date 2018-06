Rapina a mano armata alla farmacia in piazza, la seconda in poche settimane

Mercoledì 6 Giugno 2018, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 22:27

MASSA DI SOMMA. Colpo alla farmacia in piazza dell’Autonomia, armato e col volto coperto ha fatto irruzione facendosi consegnare i soldi. Bottino di circa 3 mila euro, poi la fuga in scooter.E’ caccia al rapinatore che ieri pomeriggio ha rapinato la farmacia in centro e sotto gli occhi di tutti. Ancora una volta e nel giro di poco più di un mese, circa, l’esercizio commerciale è stato preso nuovamente di mira da balordi. Ad aprile una banda di tre sconosciuti – tutti col volto semicoperto da berretti o cappucci – armati di pistola fecero irruzione nel negozio, poco dopo le 19. Mentre uno dei complici rimase all’esterno nell’auto col motore acceso, gli altri due complici si fecero largo nella farmacia facendosi consegnare, sotto minaccia dell’arma, puntata al volto di uno dei farmacisti, l’incasso della giornata.Ieri pomeriggio la scena si è ripetuta. Al momento non è certa la presenza di un secondo complice ma un uomo – armato e volto coperto, stando alle prime testimonianze – è entrato nella farmacia e dritto alla cassa ha estratto l’arma e preteso i soldi. Pochi minuti ed il rapinatore era già in fuga su uno scooter lungo la strada immediatamente adiacente la farmacia. Sul posto i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio per le indagini. I filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza della piazza e quelle dello stesso negozio sono stati già acquisiti dai militari dell’arma che stanno svolgendo le ricerche per identificare il responsabile. Non vive certo un periodo tranquillo l’intera zona tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, i due territori, di fatto, nelle ultime settimane sono state spesso teatro di numerosi episodi di violenza e raid a scopo intimidatorio. Una nuova ondata di criminalità ha rotto la pace di questa fetta del territorio vesuviano.