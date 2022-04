Napoli Gomorra, il video della rapina a mano armata: pistola contro il commerciante

Un video nel quale si descrive una rapina a Napoli con un giovane che punta la pistola verso il volto del negoziante viene pubblicato sulla sua pagina Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale le immagini sono state fatte pervenire dall'esercente che ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. «A farne le spese - racconta Borrelli - è stato un negozio di abbigliamento nel Rione Cavalleggeri D'Aosta. Erano circa le 20-20:30 di martedì scorso. Un ragazzo dal volto coperto è entrato e ha puntato la pistola in faccia al commerciante, dopo averla scarrellata, per farsi consegnare l'orologio».

«Sapeva che a volte ne indosso uno di valore - sono le parole del commerciante riferite da Borrelli - Per sua sfortuna, l'altra sera avevo un Apple Watch che prima ha preso e poi mi ha scaraventato addosso con disprezzo dato il poco valore dell'oggetto. Ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine». «Esprimiamo la nostra solidarietà al titolare del negozio e a tutti i commercianti che devono fare i conti con questa nuova ondata di criminalità. Tutte le Istituzioni devono intervenire per tutelare gli imprenditori e difendere i cittadini da delinquenti e rapinatori, serve un nuovo piano sicurezza adeguato ed efficace con più uomini delle forze dell'ordine per strada» dice Borrelli.