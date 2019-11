Rapina in casa dell'anziano nel Napoletano, pistola puntata in faccia: «Dammi soldi e oro»

Una pistola puntata al viso e tanta paura per un anziano che è stato al centro di un furto nel napoletano lo scorso sabato. Un ladro infatti è riuscito ad entrare all'interno della propria abitazione a Bacoli, in Via Cuma. Una volta di fronte alla povera vittima, il malvivente non si è intimorito e gli ha mostrato l'arma da fuoco. L'anziano non ha quindi potuto far nulla per evitare il furto, con il ladro che gli ha portato via il denaro contenente all'interno del portafoglio ed alcuni oggetti in oro presenti nell'abitazione.



Sul caso indaga la Caserma dei Carabinieri di Bacoli, la quale ha avviato un’indagine guidata dal luogotenente Carmine Napolitano in collaborazione con il Nucleo operativo di Pozzuoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA