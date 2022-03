Rapina a mano armata alla posta di Casalnuovo: «Abbiamo sentito dei colpi d'arma da fuoco e visto arrivare gli agenti»

Hanno atteso l'orario di chiusura del'ufficio postale di via professor Grimaldi a Casalnuovo, i due malviventi che si sono introdotti lì, armati, pochi minuti fa. «Abbiamo sentito dei colpi d'arma da fuoco e visto arrivare gli agenti che sono ancora qui, in questo preciso istante», ha raccontato infatti una residente della zona.

I due uomini hanno sparato colpi d'arma da fuoco a raffica e ordinato ai dipendenti dell'ufficio di consegnare l'intero incasso. Sul posto, però, sono intervenuti gli agenti della tenenza locale - avvertiti nell'immediato dai cittadini - che li hanno arrestati. Non risultano feriti anche se, a causa del forte spavento, è stata chiamata un'ambulanza per soccorrere dei cittadini in preda al panico.

I carabinieri stanno ora ispezionando la zona alla ricerca delle armi utilizzate dai due. «I rapinatori hanno gettato le armi da qualche parte e ora gli agenti le stanno cercando sotto alle macchine», ha infatti concluso la donna.