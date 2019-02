Domenica 3 Febbraio 2019, 10:55

POZZUOLI - Una rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera intorno alle ore 21 ad un supermercato al corso Umberto nella zona del lungomare di via Napoli. L'esercizio commerciale stava per chiudere quando ad un tratto sono entrate tre persone con il volto coperto da passamontagna, di cui due erano armati. Uno con una pistola e l'altro con un fucile. I malviventi si sono fatti consegnare l'incasso, che non è stato ancora quantificato, e non contenti prima di scappare hanno colpito con il calcio della pistola il titolare del supermercato. L'uomo con la testa insanguinata è dovuto ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove gli sono stati apposti dei punti di sutura.