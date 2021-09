Rapina a mano armata l'ultimo dell'anno a Torre del Greco: arrestato 38enne

TORRE DEL GRECO. Mancavano poche ore al nuovo anno, ma per gli inquirenti Ciro Scognamiglio, 38 anni, volto noto alle forze dell’ordine, invece di preparare i festeggiamenti per la fine del 2020, era in strada a compiere rapine.

Per l'esattezza, era all'altezza della rotonda autostrade di Torre del Greco, tra le 12.45 e le 13.15, insieme ad un complice sullo scooter, armato di un coltello, a minacciare un giovane costretto a cedere loro quanto in suo possesso. Quasi nove mesi di indagini hanno portato all'autore del colpo, immediatamente denunciato agli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola, che oggi - agli ordini della prima dirigente Antonietta Andria - hanno notificato in carcere (dove Scognamiglio è detenuto per altro reato) un’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura: l'accusa è di rapina.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Da Torre del Greco a Scafati per rapina: arrestato un 21enne LA CATTURA Fuga in scooter contromano, ​preso il rapinatore di farmacie nel... LA CATTURA Rapinatore seriale di farmacie bloccato dalla polizia nel Napoletano

In fase di denuncia la vittima ha raccontato che, mentre percorreva via Scappi in prossimità della rotonda autostradale, era stato avvicinato da due giovani a bordo di uno scooter Liberty di colore celeste, il cui passeggero, sceso rapidamente dal mezzo, si era avvicinato, puntando contro il ragazzo un coltello di circa 20 centimetri e chiedendogli di consegnare tutto quello che aveva con sé.

La svolta è giunta grazie anche all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, oltre che dopo il riconoscimento effettuato dalla vittima. Proseguono le indagini per individuare il complice di Scognamiglio.