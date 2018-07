Venerdì 6 Luglio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina negozio di abbigliamento in Galleria Umberto I: fermato dai carabinieri un 40enne, Mario Lemaire, del Pallonetto, già noto alle forze dell'ordine. Lemaire dovrà rispondere di rapina impropria perché lunedì pomeriggio ha rubato dal negozio tre pantaloni da donna del valore di 750 euro: scoperto dal titolare ha tentato di fuggire e, bloccato, ha sferrato un pugno al volto dell’imprenditore. Quest’ultimo ha chiamato immediatamente il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia napoli-centro che hanno rintracciato il 40enne sottoponendolo a fermo.La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Il commerciante si è fatto medicare in ospedale le lesioni riportate: per lui una contusione guaribile in 7 giorni. Dopo le formalità di rito Lemaire è stato portato in carcere: in sede di convalida del fermo il gip ha disposto per lui la permanenza in carcere in attesa del processo.