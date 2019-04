Colpo grosso nel negozio di telefonia: ecco il video dei banditi in azione nel Napoletano

Venerdì 26 Aprile 2019, 12:39

Ladri scatenati a Marano. Ieri notte l'ennesima azione dei banditi, che hanno tentato di far irruzione in un esercizio commerciale, nello specifico un centro di telefonia mobile di via Casa Schiano, a ridosso di via Casalanno e via Del Mare. I malviventi hanno sradicato un paletto posto dinanzi al negozio ma non sono riusciti ad entrare nel locale. Le immagini dell’azione sono state registrate dalle telecamere di videosorveglianza del negozio.Il raid è stato denunciato ai carabinieri della locale Compagnia, che hanno già acquisito le immagini. I militari indagano anche sulle rapine commesse negli ultimi giorni da due giovani armati di coltello, entrambi a bordo di uno scooter giallo.