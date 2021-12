Rapina nell'ufficio postale: presi due componenti della banda

Sono sotto inchiesta per la tentata rapina in un ufficio postale di Curti e ricettazione di un'auto rubata pochi giorni prima per eseguire la colpo. Due uomini, di Giugliano in Campania. Uno dei due è indagato anche per altre due rapine aggravate commesse in un supermercato di Aversa il 31 agosto e in un supermercato di Carinaro il 24 settembre, nonché per furto aggravato di due auto utilizzate nelle stesse circostanze.

APPROFONDIMENTI ROMA Rapper Ray Carino arrestato a Roma, rapinava le farmacie vestito da... IL COLPO «Ci aiuta, la nostra auto è rotta»: appena si... LE INDAGINI Rapina in tangenziale con un'auto rubata identificato e rinviato...

Le accuse nel dettaglio sono indicate un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta della Procura di Aversa, e appena eseguita dai carabinieri. I militari hanno anche effettuato diverse perquisizioni nei confronti di altre persone che avevano partecipato a incontro con gli indagati e intrattenuto conversazioni telefoniche nei giorni dei sopralluoghi nell'ufficio postale di Curti.