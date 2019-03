Torre Annunziata: doppio assalto alla paninoteca, preso il bandito seriale

Venerdì 1 Marzo 2019, 10:10

I carabinieri della sezione operativa di Torre annunziata hanno fermato per due rapine aggravate Pietro Evacuo, 31enne del parco Penniniello.Decisive le dichiarazioni dei testimoni e le immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza.L'uomo aveva rapinatore due volte una paninoteca in via Vittorio Veneto: il 4 febbraio, con la minaccia di una pistola, si era fatto consegnare dal titolare 33enne l’incasso, circa 150 euro, per poi fuggire in scooter; il 15 febbraio aveva portato via 40 euro.