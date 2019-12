© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano deciso di mettere a segno il loro colpo in una pizzeria in via Montenuovo Licola Patria, strada non molto trafficata soprattutto di sera che collega Monterusciello con Licola. Così a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, risultata poi rubata, si sono portati all'esterno dell'esercizio pubblico entrambi con il volto coperto dal casco e da un passamontagna. Uno dei due è rimasto in sella al mezzo con il motore acceso, l'altro invece si è diretto nella pizzeria . Ma in quel momento si trovava a passare proprio nella zona una volante della polizia di stato con due agenti a bordo che hanno assistito al momento in cui il malvivente alle spalle della motocicletta stava scendendo per dirigersi nel locale. I due banditi alla vista degli agenti, che gli hanno intimato di fermarsi, hanno dovuto cambiare il loro piano. Il guidatore in sella al mezzo ha cercato di rimetterlo in moto ma è stato bloccato dagli agenti. Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi tra le campagne adiacenti alla pizzeria e far perdere le proprie tracce.L'uomo arrestato è L.S., 20enne originario di Pozzuoli , per lui sono scattate le manette per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e per ricettazione. Infatti, la motocicletta come detto, che avevano deciso di utilizzare per mettere a segno la rapina, risultava rubata martedì scorso nel quartiere del Vomero a Napoli. Gli agenti ora sono sulle tracce del complice che sperano di riuscire ad acciuffare nelle prossime ore. Nel quartiere del Rione Toiano, invece, e precisamente in via Gavia Marciana sempre gli agenti della polizia di stato hanno arrestato un 31enne per estorsione e lesioni ai danni della madre di 78 anni e esistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio quando alla sala operativa del 113 è giunta una chiamata. «Correte, c'è un ragazzo nel nostro palazzo che sta picchiando selvaggiamente la madre. Venite prima che sia troppo tardi». Il ragazzo, infatti, aveva chiesto soldi per acquistare delle dosi di droga. Ma quando la madre gli ha detto che non voleva darglieli ha cominciato prima ad inveire e, poi, a picchiarla. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento di uno dei palazzoni popolari del quartiere il 31enne li ha aggrediti lanciandogli contro delle bottiglie di liquori. Poi, vistosi alle strette ha minacciato il suicidio dicendo di volersi lanciare dal balcone. Ma una volta che si è calmato è stato bloccato e arrestato dagli agenti.