Rapina a portavalori a Napoli, guardia giurata ferita alla testa

Una rapina a Napoli nelle prime ore del mattino, in largo IV Aprile, ufficio postale mentre venivano trasportati i soldi con il blindato. Una guardia giurata è stata ferita alla testa. Il blindato della Cosmopol è stato preso d'assalto con un’azione repentina da parte dei banditi. Un piano portato a termine da professionisti. Dalle forze dell'ordine e dagli agenti del 118 ci sono notizie confortanti riguardanti l’agente ferito, nessuna complicazione.

Sulla vicenda interviene il Presidente nazionale Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti: «Siamo ancora una volta coinvolti in una macelleria sociale delle guardie giurate specialmente per i servizi blindati non coperti da staffette di Guardie Particolari Giurate in borghese con auto civetta. Voglio precisare – incalza Alviti - che ha a breve saremo in piazza a Roma con una grande manifestazioni».