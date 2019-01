Mercoledì 16 Gennaio 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'accusa di aver portato via, sotto minaccia di un coltello, smartphone e 10 euro a un minore fuori scuola, un 20enne è stato sottoposto a fermo per rapina. L'episodio è accaduto la sera dell'11 gennaio in via Scalea a Portici. Un adolescente era in compagnia di un amico all'esterno dell'istituto scolastico, dove aveva partecipato alla Notte Bianca dei licei, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che sotto minaccia di coltello a serramanico si è fatto consegnare un telefono cellulare e la somma di 10 euro in contanti per poi allontanarsi in una strada attigua.La vittima della rapina ha denunciato l'accaduto agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano che, sulla base della descrizione somatica e del coltello fornita dalla vittima, hanno avviato le indagini risalendo e sottoponendo a fermo un 20enne, con diversi precedenti di polizia, un divieto di ritorno nel Comune di Portici ed un avviso orale emesso dal Questore di Napoli.Nella sua abitazione a San Giorgio a Cremano gli agenti hanno trovato e sequestrato il coltello a serramanico che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima, sebbene il 22enne avesse cercato di disfarsene lanciandolo sotto al letto. Il fermo nei confronti del 20enne è stato convalidato: lui dunque è rimasto rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale.