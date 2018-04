Sabato 21 Aprile 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 10:20

Rapina sventata a Napoli. La vittima è un 82enne thailandese, arrivato a Napoli in crociera, al quale due rapinatori hanno tentato di portare via un rolex da 10mila euro mentre, con le sue due figlie, stava prendendo un taxi in piazza Carità. La scena è stata notata da carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli-Centro e dagli agenti della polizia municipale in servizio di pattuglia in zona che hanno rincorso e arrestato i due rapinatori in flagranza. I due, un 30enne e un 19enne, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e lesioni. Sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. La vittima ha riportato lievi contusioni multiple al polso.