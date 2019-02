Napoli, rapina col trucco della ruota bucata: banditi bloccati dai carabinieri

Sabato 23 Febbraio 2019, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentano di rapinare cliente di centro commerciale forandogli il pneumatico nel parcheggio ma i carabinieri li arrestano appena si siedono in auto.È accaduto a Quarto (Napoli). Umberto Ioia, 62enne dei Decumani e Giovanni Gaudino, 32enne del Vasto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, hanno scelto come campo d’azione il parcheggio di un centro commerciale di Quarto e preso di mira un cliente, un 58enne di Giugliano.Appena l’uomo è uscito dal complesso di negozi Gaudino lo ha seguìto a passo d’uomo con un’auto e l’ha parcheggiata accanto a quella della futura vittima. Poco dopo è arrivato di corsa Ioia fingendo di voler parlare con il complice seduto in auto e si è lasciato scivolare dalle mani un foglio di carta.Chinandosi per recuperarlo si è trovato nella posizione studiata per estrarre un punteruolo e forare il pneumatico dell’auto della vittima.Quando la vittima è ripartita i due l’hanno seguita e dopo qualche centinaio di metri le hanno tagliato la strada.Uno dei due è sceso velocemente ed ha aperto la portiera del 58enne per afferrarlo per il bavero e tirarlo fuori dall’abitacolo. Non appena si è seduto nell’auto rapinata si è visto arrivare i carabinieri della tenenza di quarto che, avvertiti da una guardia giurata che aveva notato a distanza i movimenti e intuìto come sarebbe andata a finire aveva subito chiamato il 112.I militari intervenuti d’urgenza hanno arrestato i due per rapina aggravata.Adesso i due complici sono ai domiciliari.