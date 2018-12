Rapinarono scooter a poliziotto fuori servizio, arrestati due minorenni a Napoli

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 17:41

Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di due minori, entrambi napoletani, accusati, in concorso, di rapina aggravata, detenzione e porto di armi nonché di ricettazione. I fatti risalgono allo scorso 13 settembre, quando a Piazzale Tecchio, a Napoli, un poliziotto libero dal servizio e a bordo del suo scooter, fermo ad un semaforo, veniva affiancato da 4 persone a bordo di due scooter, precedentemente rubati, che, armate, riuscivano a rapinarlo del suo scooter. I rapinatori esplodevano un colpo di pistola, per accorgersi solo in seguito che la vittima aveva una placca distintiva della polizia. Anche l'agente, dopo essersi qualificato, esplodeva a sua volta diversi colpi di pistola in aria. I rapinatori tuttavia si impossessavano dello scooter e fuggivano.Da una serie di attività tecniche e dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza i poliziotti studiavano il percorso di fuga dei tre scooter e individuavano i primi due responsabili, ovvero due diciottenni di Ponticelli, che venivano sottoposti a fermo, rispettivamente lo scorso settembre e ottobre.