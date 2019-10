Rapina dello smartphone, i Falchi arrestano due persone a Napoli

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, hanno notato in via Galileo Ferraris, all’angolo con corso Arnaldo Lucci, due giovani a bordo di uno scooter che, dopo aver sorpreso alle spalle un giovane che stava parlando al telefono, gli hanno strappato dalle mani lo smartphone. I due, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga imboccando la strada contromano e tentando di disfarsi del telefono. I poliziotti, dopo aver bloccato i due uomini con difficoltà, hanno arrestato per rapina e lesioni personali Giacinto Di Pietro e G.C., di 18 e 17 anni, entrambi originari di Massa di Somma. © RIPRODUZIONE RISERVATA