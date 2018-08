Rapinatori in azione tra la folla e il traffico: spari nella pizzeria nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Agosto 2018, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTAMAGGIORE - La movida in codice rosso. Criminalità scatenata durante il fine settimana a Frattamaggiore, città diventata simbolo della movida nell'area a nord di Napoli e che nei weekend registra fino a ventimila presenze. In poco più di un mese, tra il venerdì e la domenica, si sono registrate due rapine con colpi arma da sparo da parte dei malviventi, incuranti che nei locali presi di mira ci fossero ancora tanti clienti, e l'esplosione di una bomba del racket delle estorsioni. Domenica sera, poco dopo le 22.30, l'ultimo gravissimo episodio : la rapina a una pizzeria affollata, con uno dei due malviventi pronto a sparare con una pistola calibro 9, per guadagnare la fuga dopo il colpo.La scena da crudo Far West urbano, poco dopo le ventidue e trenta, tra decine di giovanissimi e famigliole che affollavano la pizzeria Food Lover, nella centralissima via Roma, una delle arterie urbane come sempre nel fine settimana piena di pedoni e con l'eterno ingorgo del traffico. Quell'unico colpo di pistola, esploso tra gente da uno di questi sciagurati delinquenti che intendeva punire con la morte il titolare della pizzeria che in qualche modo aveva reagito alla rapina dell'incasso, circa mille e duecento euro, è fortunatamente andato a vuoto. Un miracolo non ci sia scappato il morto.